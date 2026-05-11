Oggi si sono presentati a Palazzo Chigi due funzionari dopo che il governo aveva revocato i loro incarichi. La revoca riguarda due figure di rilievo all’interno dell’amministrazione, che sono state sostituite con nuovi incarichi. La decisione è stata comunicata tramite decreti ufficiali e segue un’analisi interna delle posizioni di vertice. Non sono state rilasciate dichiarazioni pubbliche in merito alle motivazioni di tali cambiamenti.

Il ministro della Cultura è arrivato alle 15:15, pochi minuti prima di Meloni, ed è rimasto nella sede del governo per un’ora circa. All’indomani della decisione di cambiare i vertici del proprio staff, con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MiC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della sua segreteria personale, Alessandro Giuli è stato ricevuto a Palazzo Chigi. Il ministro della Cultura è arrivato attorno alle 15:15, pochi minuti prima della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ed è rimasto nella sede del governo per circa un’ora. © TAGFIN S.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Giuli a Palazzo Chigi dopo il siluramento di Merlino e Proietti

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