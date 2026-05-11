Il ministero della Salute | Nessun allarme in Italia Non c' è una nuova pandemia

Il ministero della Salute ha comunicato che attualmente non ci sono motivi di preoccupazione in Italia riguardo all'hantavirus. In una dichiarazione ufficiale, è stato precisato che non si tratta di una nuova pandemia e che la situazione è sotto controllo. L'ente ha anche invitato i cittadini a mantenere la calma e a non generare allarmismi ingiustificati. Nessun caso di diffusione di massa è stato segnalato nel paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AGI - Nessun allarme per il caso hantavirus. "Voglio dire agli italiani di non allarmarsi" per l' hantavirus "perché le autorità competenti stanno facendo il loro lavoro a livello nazionale, regionale e anche internazionale": lo ha assicurato il capo dipartimento Prevenzione ed emergenze sanitarie del ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, che in un'intervista al Corriere della Sera ha ribadito che "i quattro passeggeri che erano sul volo KLM stanno tutti bene, non hanno sviluppato sintomi. Si tratta di due italiani e di due persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è un turista". "Nessun allarme per il caso hantavirus".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il ministero della Salute: "Nessun allarme in Italia. Non c'è una nuova pandemia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus: cosa Sappiamo e cosa DOBBIAMO Sapere Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, il ministero Salute: “Nessun allarme, siamo lontani da una pandemia” Hantavirus, Ministero della salute: ‘Nessun rischio pandemia’Dopo il focolaio registrato a bordo della nave ancorata a Tenerife, scattano evacuazioni e quarantene. Argomenti più discussi: Hantavirus, cosa c’è da sapere; Hantavirus. Ministero Salute attiva i protocolli: quattro passeggeri italiani presenti sul volo della donna deceduta. Avvisate le Regioni interessate; Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa; Hantavirus, il ministero della Salute: Nessun allarme, lontani da una pandemia. Evacuati i passeggeri della Hondius, asintomatici i sei contagiati. I quattro italiani in quarantena stanno bene. Il ministero della Salute: Non c’è rischio pandemia. - x.com x.com Matignon approva l'integrazione dei videogiochi a scuola nonostante l'opposizione del ministero della Salute - Reddit reddit