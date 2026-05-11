Il ministero della Cultura trema e Borgonzoni vola a Cannes | le pillole del giorno

Da lettera43.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Cultura si trova in una fase di tensione, mentre un rappresentante del governo si dirige a Cannes. Oggi, tra notizie di politica e cultura, si segnalano anche aggiornamenti su una figura pubblica che sembra aver preso le distanze da alcune questioni passate. La giornata si conclude con alcune dichiarazioni e movimenti che attirano l’attenzione di chi segue da vicino gli sviluppi nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla fine Alessandro Giuli è entrato nel mood di chi non deve più niente a nessuno. I tempi di osservanza al diktat meloniano, dopo aver dovuto fare a meno a inizio mandato del suo primo capo di gabinetto Francesco Spano (ai Fratelli evidentemente non andava giù il suo essere «pederasta» e comunista), paiono essere terminati. Giuli – che già ha animatamente discusso con Pietrangelo Buttafuoco sul dossier Biennale, scaricato amabilmente la direttorissima Beatrice Venezi al suo destino e battibeccato con Matteo Salvini che aveva criticato sui social la sua decisione di non presenziare all’inaugurazione della Biennale – ha deciso di procedere con un suo personale repulisti che è anche una completa desangiulizzazione (e demelonizzazione?) del ministero di via Collegio romano.🔗 Leggi su Lettera43.it

il ministero della cultura trema e borgonzoni vola a cannes le pillole del giorno
© Lettera43.it - Il ministero della Cultura trema e Borgonzoni vola a Cannes: le pillole del giorno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La sconfitta di Borgonzoni sulla Capitale della Cultura 2028 e le altre pillolePer la sottosegretaria leghista l’ennesimo ko politico: tifava Forlì, ma ha vinto Ancona.

Big Data e Luoghi della Cultura, il rapporto della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura sul turismoCresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto...

Argomenti più discussi: Il Ministero della Cultura alla Race for the Cure 2026: La prevenzione è il nostro capolavoro; Terremoto al ministero della Cultura: Giuli licenzia i vertici del suo staff; Terremoto al ministero della Cultura, Giuli licenzia tutto il suo staff; Ministero della Cultura, Giuli licenzia il suo staff per il documentario su Regeni.

il ministero della culturaTerremoto al Ministero della Cultura, Giuli licenzia il Capo di Gabinetto e uomo chiave di Fazzolari: cosa c'entra il caso RegeniAncora uno scossone, ed epicentro ancora al Ministero della Cultura. Il ministro Giuli avrebbe revocato l'incarico al suo capo di gabinetto, Elena Proietti, e ad Emanuele Merlino, uomo chiave del ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web