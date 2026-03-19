Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al ministero della Cultura, ha subito una sconfitta nella competizione per la designazione della Capitale della Cultura 2028. Questa è la sua seconda battuta d’arresto, dopo essere stata esclusa dal settore del cinema. La sfida si è conclusa senza che lei ottenga il risultato sperato, lasciando in evidenza le recenti difficoltà incontrate nel suo percorso.

Per la sottosegretaria leghista l’ennesimo ko politico: tifava Forlì, ma ha vinto Ancona. E pure Tajani ci è rimasto male. Intanto è ufficiale in nuovo vicedirettore del Messaggero anticipato da L43. E quell’orologio di Mattarella. Le chicche del giorno. Per Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al ministero della Cultura, si tratta dell’ennesimo ko, dopo essere già stata esautorata sul cinema. Stavolta è per la scelta della Capitale della Cultura 2028, che la commissione guidata da Davide Desario ha voluto assegnare alla città di Ancona. Nella sala intitolata a Giovanni Spadolini, in via del Collegio Romano, il ministro Alessandro Giuli ha... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La sconfitta di Borgonzoni sulla Capitale della Cultura 2028 e le altre pillole

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