Il Milan si è perso

Il Milan ha ottenuto soltanto 7 punti nelle ultime otto partite, mettendo a rischio la posizione in classifica. La squadra ha incontrato diverse difficoltà nel corso di questo periodo, e la situazione attuale potrebbe influire sulla qualificazione alla prossima competizione europea. La situazione resta da monitorare, mentre i risultati recenti hanno acceso l'attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Ha fatto solo 7 punti nelle ultime 8 partite, e ora rischia seriamente di non arrivare tra le prime quattro in campionato Domenica sera, poco dopo l’inizio del secondo tempo di Milan-Atalanta, i tifosi della Curva Sud, quella in cui si riuniscono gli ultras del Milan, sono usciti dallo stadio di San Siro. L’Atalanta aveva appena segnato il gol del 3-0, e loro ne avevano avuto abbastanza. Anche negli altri settori buona parte degli spettatori ha cominciato ad andarsene, per delusione e in segno di protesta contro un’altra pessima prestazione del Milan. Alla fine non era rimasta molta gente a vedere l’insperato tentativo di rimonta, con due gol nei minuti finali.🔗 Leggi su Ilpost.it

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INTER MILAN 0-1 - Parodia

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Io penso che il Milan per ripartire debba cambiare chi non è stato cambiato in questi ultimi 4 anni: le rimanenze del gruppo dello scudetto. Una banda di mezzi giocatori che si è sentita arrivata e ha perso ogni fame. Sono loro che vanno in campo, non i dirigen x.com

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