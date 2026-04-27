Durante la partita, Christian Pulisic ha mostrato segnali di disagio dopo essere stato sostituito, evidenziando una certa frustrazione. La sua performance in campo è stata giudicata insufficiente anche in questa occasione. La sua crisi di forma continua a influenzare le sue prestazioni con la maglia del Milan, lasciando incertezza sul suo ruolo futuro nella squadra. La società sta monitorando la situazione e valuta le prossime mosse.

Niente da fare per Christian Pulisic, il suo momento nero continua e sembra non esserci via d'uscita. Con la gara di ieri sera, lo statunitense ha eguagliato il suo record negativo di partite consecutive a secco di gol: 16 come ai tempi del Chelsea. L'ultima rete risale al 28 dicembre 2025 nel 3-0 rifilato all'Hellas Verona. Da quel giorno tante difficoltà e prestazioni irriconoscibili. Anche nel noioso Milan-Juventus di 'San Siro', l'ex Borussia Dortmund è apparso fuori dal gioco e sconnesso dal resto della squadra. La sua gara è durata 62' ma di spunti offensivi neanche l'ombra con 0 tiri verso la porta bianconera e nessun passaggio chiave per i compagni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic si è perso: la reazione dopo il cambio e l’ennesima prestazione insufficiente

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