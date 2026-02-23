Milan l’assenza di Gabbia pesa come un macigno | il dato che accende l’allarme dopo la sconfitta con il Parma

L’assenza di Gabbia ha pesato come un macigno nel Milan, causando una difesa vulnerabile contro il Parma. La sua mancanza si è fatta sentire chiaramente, con i rossoneri che hanno concesso più occasioni e hanno subito due reti nel primo tempo. I tifosi si chiedono se la sua presenza possa cambiare gli equilibri di squadra nelle prossime partite. La situazione richiede una riflessione sulla scelta degli uomini in campo.

Durante il riscaldamento di Milan-Parma, Matteo Gabbia è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare. La difesa rossonera era già priva di Strahinja Pavlovic, entrato in campo soltanto nei minuti finali. Il centrale serbo non è ancora al top della condizione dopo l'infortunio rimediato contro il Como nel contatto con Van Der Brempt. Allegri è stato costretto a schierare una linea inedita composta da Tomori, De Winter e Bartesaghi. Al termine della sfida contro il Parma emerge un dato curioso. Senza Gabbia in campo, il Milan ha perso tre delle quattro partite disputate. Prima dell’assenza contro i gialloblù, il difensore aveva saltato la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, match in cui i rossoneri sono stati sconfitti per 2-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Gabbia dopo Milan-Parma: “Come sto? Domani farò gli esami. Dobbiamo guardare a noi stessi”Matteo Gabbia ha spiegato che la sua condizione si è aggravata durante il match contro il Parma.

C’è un primato che accompagna la stagione del Milan: il dato che emerge dopo 24 giornateDopo 24 giornate di campionato, il Milan si trova in testa alla classifica.

Il Milan perde contro il Parma e l’Inter si allontana a 10 punti di vantaggioUn momento cruciale per l’AC Milan: come la recente sconfitta potrebbe influenzare la corsa al titolo e il morale della squadra. Il Milan ha subito una battuta d’arresto significativa nel suo cammino ... notiziemilan.it

Novità particolare di formazione nel Milan: Bartesaghi scala in difesa, rispolverato EstupinanNovità interessante di formazione per il Milan oggi contro il Parma. Con l'assenza di Pavlovic, convocato sì, ma non al meglio dopo la forte botta al perone subita ... milannews.it

Dopo un mese esatto di assenza, il Milan torna a casa: questa l’accoglienza del suo popolo prima della sfida contro il Como @minini_daniele per MilanPress.it #milancomo #sansiro #milanpress - facebook.com facebook

#Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per #Allegri #SempreMilan #milan #SerieA #MilanComo x.com