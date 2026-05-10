Milan rabbia tifosi a San Siro | fischi e Curva lascia lo stadio
A San Siro si sono verificati momenti di tensione durante la partita tra Milan e Atalanta, con alcuni tifosi che hanno fischiato e la Curva che ha lasciato lo stadio. La gara, valida per la 36esima giornata di campionato, si è disputata domenica 10 maggio e rappresentava un match importante per la corsa alla qualificazione in Champions League. La situazione ha creato scompiglio tra i presenti, con reazioni di protesta visibili nel pubblico.
(Adnkronos) – Proteste dei tifosi e caos a San Siro per Milan-Atalanata. Oggi, domenica 10 maggio, i rossoneri hanno ospitato i bergamaschi nella 36esima giornata di campionato, in una sfida cruciale per la corsa Champions. A inizio secondo tempo però la squadra di Allegri si ritrova sotto 3-0 ed esplode la protesta dei tifosi. Già prima. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Milan - Inter , la Curva Sud fa tremare San Siro
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