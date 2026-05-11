Il Napoli sta affrontando un’estate di cambiamenti importanti, con alcuni giocatori che si apprestano a lasciare la squadra dopo aver contribuito alla conquista dello Scudetto. Le trattative sono in corso e si attende l’annuncio ufficiale di eventuali partenze. La dirigenza sta lavorando per pianificare il futuro e gestire i trasferimenti necessari per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara a vivere un’estate di cambiamenti profondi. E quella contro il Bologna potrebbe rappresentare la prima tappa emotiva di una serie di addii eccellenti. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Alex Meret sono sempre più vicini alla conclusione della loro avventura in maglia azzurra dopo essere stati protagonisti assoluti dei due scudetti e della rinascita del club. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, nessuno dei tre ha ancora annunciato ufficialmente la separazione dal Napoli, ma i segnali delle ultime settimane sembrano andare chiaramente in quella direzione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Gli eroi dello Scudetto preparano l’addio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER 21° Scudetto sempre più vicino | Clip AI calcio

Notizie correlate

Leggi anche: Addio al giornalista Franco Esposito, storica firma del Mattino e del Corriere dello Sport

Milan, le Top News del mattino: crollo post-Scudetto. Big a rischio e gli errori di RedBird e FurlaniIl Milan ha perso contro il Sassuolo: una sconfitta che ha portato inevitabilmente strascichi e che ne porterà altri ancora, soprattutto se la...

Argomenti più discussi: Calciomercato Napoli, gli eroi scudetto preparano l'addio; Cerimonia anniversario dell'affondamento del peschereccio Onda; Alpini: La testimonianza dei soccorritori-eroi, Siamo stati un team, ecco la nostra forza | Video; Arrone, carabinieri eroi mettono in salvo una 90enne alle prese con l'incendio del camino.

Cosa pensi sarà il miglior percorso di raccolta per una pausa bagno su mobile? - Reddit reddit