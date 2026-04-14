Addio al giornalista Franco Esposito storica firma del Mattino e del Corriere dello Sport

Il mondo dell'informazione napoletana piange la scomparsa di Franco Esposito, giornalista di 85 anni, noto per aver lavorato sia per il quotidiano il Mattino che per il Corriere dello Sport. La sua carriera si è sviluppata nel corso di molti anni, durante i quali ha coperto notizie e scritto articoli di rilievo nel panorama giornalistico locale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il giornalismo nella regione.

Monti e Cuzzilla per Terna, Di Foggia all’Eni, Mariani a.d. di Leonardo. Tutte le nuove nomine pubbliche Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Lutto nel mondo dell’informazione napoletana: è morto all’età di 85 anni Franco Esposito, decano del giornalismo partenopeo e storica firma del Mattino e del Corriere dello Sport. Cordoglio è stato espresso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e anche della Ssc Napoli. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Manager per le infrastrutture strategiche, Alis e Università di Bari lanciano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

È morto il giornalista Pietro Gargano, storica firma del Mattino. Per 60 anni ha raccontato Napoli e il mondoIl giornalista scrittore deceduto nella sua casa del centro storico, aveva 83 anni.

Prima pagina Corriere dello Sport: “Un derby da Pio. Esposito, l’ora dello Scudetto”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026.