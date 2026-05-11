Il market della droga sul dark web arriva direttamente sui Navigli

Un mercato illegale di sostanze stupefacenti si sta sviluppando sul dark web e sembra aver raggiunto anche le zone dei Navigli. Gli acquirenti possono scegliere tra hashish e altre droghe leggere, con consegne rapide e pagamenti effettuati tramite criptovalute. La diffusione di queste attività online permette di bypassare i canali tradizionali di distribuzione, rendendo più difficile il monitoraggio da parte delle autorità.

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Difficile resistere a un'offerta del genere: hashish e meow meow a portata di click, tutto pagato in crypto. Venerdì sera gli investigatori del Commissariato Porta Genova stavano facendo un controllo ad alto impatto sui Navigli. A un certo punto notano uno sconosciuto - che poi risulterà essere un italiano di 33 anni - che scappa di corsa verso la stazione del metro' della stazione «Porta Genova». Fermato, in tasca aveva già qualche dose di hashish e di mefedrone, il famoso meow meow, roba da far sballare il cervello. Ma non è finita lì. Gli agenti decidono infatti di perquisirgli l'abitazione, sempre sui Navigli. E lì trovano...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il market della droga sul dark web arriva direttamente sui Navigli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Coca, Md, Nexus e meow meow: droga sul dark web pagata in criptovalute, il 'market' sui Navigli scoperto dalla polizia Milano, arrestato spacciatore ai Navigli: droga dal dark web?? Punti chiave Come faceva lo spacciatore a nascondere i carichi nel dark web? Quale tipo di droghe sintetiche è stato trovato... Argomenti più discussi: Coca, Md, Nexus e meow meow: droga sul dark web pagata in criptovalute, il 'market' sui Navigli scoperto dalla polizia; Il market della droga sul dark web arriva direttamente sui Navigli; Milano arrestato spacciatore ai Navigli | droga dal dark web; Comprava droga sul dark web pagandola in criptovalute per spacciare nella zona della movida | arrestato.