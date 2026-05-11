Il market della droga sul dark web arriva direttamente sui Navigli
Un mercato illegale di sostanze stupefacenti si sta sviluppando sul dark web e sembra aver raggiunto anche le zone dei Navigli. Gli acquirenti possono scegliere tra hashish e altre droghe leggere, con consegne rapide e pagamenti effettuati tramite criptovalute. La diffusione di queste attività online permette di bypassare i canali tradizionali di distribuzione, rendendo più difficile il monitoraggio da parte delle autorità.
Difficile resistere a un'offerta del genere: hashish e meow meow a portata di click, tutto pagato in crypto. Venerdì sera gli investigatori del Commissariato Porta Genova stavano facendo un controllo ad alto impatto sui Navigli. A un certo punto notano uno sconosciuto - che poi risulterà essere un italiano di 33 anni - che scappa di corsa verso la stazione del metro' della stazione «Porta Genova». Fermato, in tasca aveva già qualche dose di hashish e di mefedrone, il famoso meow meow, roba da far sballare il cervello. Ma non è finita lì. Gli agenti decidono infatti di perquisirgli l'abitazione, sempre sui Navigli. E lì trovano...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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