Il M5S chiama a raccolta Bari | Niente bandiere portate le vostre idee al Palamartino

Il Movimento 5 Stelle invita i cittadini di Bari a partecipare a un incontro al Palamartino senza simboli di partito, chiedendo di portare idee e proposte. L’iniziativa fa parte di un ciclo di cento incontri in tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere idee per definire il programma di una coalizione di centrosinistra per i prossimi cinque anni. L'appuntamento si inserisce in una serie di eventi aperti alla partecipazione pubblica.

Cento spazi di confronto in tutta Italia per "costruire insieme il programma della coalizione progressista dei prossimi 5 anni". Il Movimento 5 Stelle chiama a raccolta i cittadini anche a Bari: il capoluogo pugliese, infatti, ospiterà uno degli appuntamenti di 'Nova - Parola all'Italia', che si.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Esatto. Si chiama far valere i voti quando sono decisivi. Finché il M5S votava a favore noi non potevamo fare nulla. E ci abbiamo pure provato La prima volta che loro non hanno votato abbiamo fatto saltare tutto. x.com

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