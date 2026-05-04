Paolo Battisti M5s | Sarò uno strumento nelle vostre mani Ambiente e animali vanno messi in primo piano

In vista delle prossime elezioni amministrative a Senigallia, un candidato del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di voler essere uno strumento nelle mani degli elettori. Ha aggiunto che l’ambiente e gli animali devono essere posti in primo piano nel programma politico. La candidatura a sindaco è sostenuta da un altro candidato del medesimo movimento, con le consultazioni previste per il 24 e 25 maggio.

SENIGALLIA – Da Paolo Battisti, candidato nelle liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Senigallia in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, a sostegno della candidatura a sindaco di Dario Romano, riceviamo e pubblichiamo: «In vista delle prossime elezioni amministrative.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate 25 aprile, “La libertà nelle vostre mani”: lettera di una prof agli studentiCari ragazzi, oggi è il 25 aprile, giornata in cui la maggior parte di noi farà una scampagnata o una gita fuori porta. Paolo Battisti (M5s): «A tre mesi dalla vicenda del signor Franco nulla è cambiato al Pronto soccorso di Senigallia»SENIGALLIA – Da Paolo Battisti, esponente del Movimento 5 Stelle e candidato alle elezioni amministrative di Senigallia in programma domenica 24 e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Battisti, M5S: L’European Spring Rally a Senigallia anche nel 2028; Massimo Renzi, M5S: Senigallia tra sogno e realtà, la nostra città ideale; Senigallia torna l’European Spring Rally | appuntamento nel 2028. M5s, Battisti contro i candidati di facciataPaolo Battisti, coordinatore Movimento 5 Stelle critica la scelta di Fratelli d’Italia di inserire in lista per le comunali il consigliere regionale Corrado Canafoglia. Una candidatura di facciata – ... ilrestodelcarlino.it Allarme del M5s a Senigallia, 'pronto soccorso sull'orlo del collasso'(ANSA) - SENIGALLIA, 17 APR - Un disastro annunciato. Secondo Paolo Battisti, candidato per il consiglio comunale di Senigallia (Ancona) alle elezioni amministrative di maggio, il caso del paziente ... msn.com Sul blog StraniEoni è possibile leggere una lunga e corposa intervista al sottoscritto - https://straniaeoni.blogspot.com/2026/04/sandro-battisti-intervista-allo.html - orchestrata da Paolo Sista del Gruppo Telegram "Lovecraft Italia"; è stata una bella cavalcata, le - facebook.com facebook