Milano sciopero e corteo del 9 marzo | in piazza studenti e il movimento ‘Non Una di Meno’

Il 9 marzo 2026 a Milano si svolge uno sciopero generale di 24 ore, accompagnato da un corteo a cui partecipano studenti e rappresentanti del movimento ‘Non Una di Meno’. La giornata segue la manifestazione organizzata dall’associazione l’8 marzo scorso. La protesta coinvolge diverse categorie e si svolge nel centro della città con presidi e cortei. La mobilitazione si conclude con alcune azioni di strada e assemblee pubbliche.

Milano, 9 marzo 2026 – Dopo il corteo organizzato da ‘Non Una di Meno’ a Milano in occasione dell'8 marzo, oggi è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore e un’altra manifestazione. La mobilitazione coinvolge commercio, turismo, servizi, scuola pubblica e privata, università, ricerca, formazione professionale e alta formazione artistica e musicale, ma resteranno garantite le prestazioni indispensabili. Non si fermeranno, invece, i mezzi di trasporto. Al corteo, che partirà alle 9.30 da Largo Cairoli per concludere in Porta Venezia, parteciperanno studenti e il movimento ‘Non Una di Meno’ per continuare idealmente lo sciopero... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

