Giocare ai videogiochi fa dimagrire? I numeri che sorprendono ma non è una palestra

Diciamocelo, i videogiocatori non godono di buona fama. Sebbene ultimamente forse le cose siano cambiate, molte persone pensano che giocare ai videogiochi sia solo un passatempo sedentario. Uno studio recente ha analizzato i numeri e ha rivelato che, contrariamente alle aspettative, il gioco può contribuire a bruciare calorie, anche se non sostituisce una palestra.

Diciamocelo, i videogiocatori non godono di buona fama. Sebbene ultimamente forse le cose siano leggermente cambiate – e anche esponenti del gentil sesso abbiano preso a videogiocare, magari per streammare e alzarsi due lire in un modo più dignitoso che OnlyFans, sebbene le si veda più che altro per le fattezze che per le qualità da giocatrici – quando si pensa al videogiocatore classico si ha lo stereotipo del giocatore un po’ nerd, magari anche un po’ panzuto, e se non panzuto non certo da ricordare per la sua prestanza fisica. È un’immagine sedimentata negli anni: buio, snack, ore davanti allo schermo e zero movimento. Eppure, come spesso accade, la realtà è più sfumata del cliché. 🔗 Leggi su Esports247.it

