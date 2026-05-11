Il Giro torna in Italia domani la quarta tappa tutta calabrese | 138km da Reggio a Cosenza
Domani si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la prima in Italia di questa edizione. La tappa si svolge su un percorso di 138 chilometri che collega Reggio a Cosenza, attraversando la regione Calabria. La corsa, dopo aver lasciato la Bulgaria, torna nel paese e attraversa un tratto interamente calabrese. La partenza è prevista nel pomeriggio, con i corridori che percorreranno le strade della regione.
Dopo aver salutato la Bulgaria ed essere ritornato in patria, il Giro d’Italia celebra domani, martedì, la quarta tappa, la prima su territorio nazionale di questa edizione 2026. Frazione tutta calabrese, 138 chilometri con partenza da Reggio Calabria e arrivo a Cosenza. Tappa breve, veloce, ma con una lunga salita intermedia sebbene non impegnativa verso Cozzo Tunno (collegata in vetta al Passo della Crocetta da Paola). Rampa di quasi 15 km, ma senza pendenze importanti. Segue una lunga discesa fino alla piana del Crati, poi in leggera salita si raggiunge l’arrivo di Cosenza, dove dovrebbero sfidarsi ancora le ruote veloci del gruppo.🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026, quarta tappa Catanzaro-Cosenza: il Cozzo Tunno accoglie la Corsa Rosa in CalabriaSi avvicina con incedere sempre più incalzante l’imminente inizio del Giro d’Italia.
Catanzaro-Cosenza, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia domani, martedì 12 maggio 2026: dopo il primo giorno di riposo ed...
Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 4: Percorso, orari, altimetria 12 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d’Italia torna in Calabria. Il 12 maggio 2026 tappa Catanzaro-Cosenza; Il Giro saluta la Bulgaria e torna in Italia, a Sofia bis di Magnier; Giro d’Italia 2026, Formia torna protagonista dopo 52 anni: presentata la 7ª tappa Formia–Blockhaus.
Ciclismo, il Giro d’Italia torna in Emilia-Romagna: il 17 maggio tappa Cervia-Corno alle Scale Il 30 maggio, invece, parte il Giro Women da Cesenatico, con due tappe il 4 giugno a Brescello (Re) e il 5 giugno da Sorbolo-Mezzani (Pr)... facebook
34 anni dopo Thierry Marie nel 1992, un francese torna a indossare la prima Maglia Rosa del Giro d'Italia: a Burgas, in un finale condizionato da una maxi caduta, il 22enne Paul Magnier ?? batte Andresen allo sprint e si sblocca nei Grandi Giri. #Giro109 x.com
Red Bull KM torna per il Giro d'Italia con location più vicine ai traguardi delle tappe reddit