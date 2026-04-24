Giro dell' Appennino 2026 | percorso blocco traffico domenica strade chiuse e divieti

Domenica 26 aprile 2026 si terrà l'87ª edizione del Giro dell'Appennino, una gara ciclistica che attraversa diverse zone lungo un percorso di 196 chilometri. La manifestazione è organizzata dall'Us Pontedecimo Ciclismo e prevede il blocco del traffico e la chiusura di alcune strade durante la giornata. Sono stati adottati divieti di sosta e circolazione nelle zone interessate dall'evento per tutta la durata della competizione.

Domenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un percorso di 196 chilometri, 2.898 metri di dislivello e un percorso che è un omaggio alla storia della Superba e delle sue valli. Ovviamente sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico, strade chiuse e divieti. Tutte le info utiliDomenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un... Leggi anche: Domenica della palme, le processioni a Viterbo: divieti, strade chiuse e modifiche al traffico Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico, strade chiuse e divieti. Tutte le info utili; Giro dell’Appennino 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Giro dell’Appennino 2026, quello che serve sapere; Marathon dell'Appennino 2026 con una gara UCI. Giro dell'Appennino 2026: percorso e orari del passaggio dei ciclisti, l'arrivo al waterfrontLa gara organizzata dall'Us Pontedecimo all'87esima edizione: 196 chilometri di pura adrenalina, 2.898 metri di dislivello e arrivo in volata in corso Marconi ... genovatoday.it Giro dell’Appennino, non solo sport: consulti medici gratuiti e incontro con esperti in Piazza RossettiDomenica 26 aprile, l’87ª edizione del Giro dell’Appennino porterà a Genova non solo il grande ciclismo, ma anche un’importante attivazione dedicata alla salute. In occasione della storica corsa ligur ... liguriasport.com Dall’inchiesta sul giro di escort che coinvolge decine di calciatori di Serie A emerge anche l’uso da parte di questi ultimi della “droga del palloncino”. Cosa è emerso dall'inchiesta milanese: https://fanpa.ge/SrcTX - facebook.com facebook Jovanotti presenta il Jova Giro, una dichiarazione d'amore per Roma. Il Circo Massimo sarà il punto di partenza e di ritorno #ANSA ansa.it/sito/notizie/t… x.com