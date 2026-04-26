Giro dell’Appennino oggi la corsa | strade chiuse e traffico modificato

Oggi si svolge l’87ª edizione del Giro dell’Appennino, una corsa ciclistica organizzata dall’Us Pontedecimo Ciclismo. La gara copre un percorso di 196 chilometri che attraversa Genova e il suo entroterra. Le strade interessate dall’evento sono state chiuse o hanno subito modifiche al traffico, con alcune variazioni nella viabilità previste durante la giornata. La corsa coinvolge numerosi ciclisti e attira l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

È il giorno dell’87ª edizione del Giro dell’Appennino, la classica organizzata dall’Us Pontedecimo Ciclismo che attraversa Genova e il suo entroterra con un percorso di 196 chilometri e 2.898 metri di dislivello. Una gara che rende omaggio alla storia ciclistica della Superba e delle sue valli.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico domenica, strade chiuse e divietiDomenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un... Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico, strade chiuse e divieti. Tutte le info utiliDomenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro dell’Appennino, oggi la corsa: strade chiuse e traffico modificato; Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Percorso per corridori completi; Giro dell'Appennino 2026: percorso, orari di passaggio, arrivo a Genova e cronotabella; Giro dell’Appennino e Fiera di Santa Zita: tutte le limitazioni al traffico, strade chiuse e divieti di sosta. Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Percorso per corridori completiSi apre oggi l'edizione numero 87 del Giro dell'Appennino. La classica italiana cambia nuovamente collocazione e verrà disputata nella giornata di ... oasport.it Giro dell'Appennino 2026: percorso, orari di passaggio, arrivo a Genova e cronotabellaIl ciclismo fa ritorno a Genova. Domenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, classica ciclistica organizzata dall'Us Pontedecimo Ciclismo. Il percorso è di 196 chilome ... mentelocale.it L'intervista alla tifosa del Boca Daniela Iker fa il giro del web. Persino Daniel Osvaldo la segue dopo lo show #SportMediaset - facebook.com facebook Battista Marchesi di Sedrina, noto per i suoi record in giro per il mondo, ha festeggiato così il compleanno. Partenza a mezzanotte e arrivo dopo venti ore. x.com