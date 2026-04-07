Escursione a Strasatto e al vallone delle Neviere alla scoperta delle forme dell’acqua

Domenica 12 aprile si terrà un'escursione a Monreale, partendo da una strada forestale che si inoltra nel bosco. Il percorso prosegue lungo un sentiero che porta al vallone delle Neviere, una zona caratterizzata da antiche formazioni glaciali. L'itinerario si concluderà con il rientro lungo lo stesso percorso, attraversando ambienti naturali caratterizzati dalla presenza dell’acqua e delle sue diverse forme.

Domenica 12 aprile escursione a Monreale: dalla strada forestale che porta all’interno del bosco si percorrerà il sentiero conduce al vallone delle Neviere per poi rientrare a bastone. Dopo aver trovato la sorgente di Fontana fredda, rimaniamo ancora nel territorio di Monreale e sui monti di Giacalone, ma questa volta sotto monte Pizzuta, une delle vette che separa la valle dell’Oreto con la valle di Piana degli Albanesi. Oltre il bosco ci addentreremo nel vallone delle neviere, che come dice il nome è uno dei luoghi dove, intorno Palermo, si raccoglieva e conservava la neve. Questa escursione ci porterà anche a visitare cozzo di Fratantonio e la sua postazione antincendio dove potremo godere di un paesaggio mozzafiato sulla vallata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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