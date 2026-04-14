La nuova frontiera della mobilità elettrica compatta arriva in città

Una nuova vettura compatta elettrica entra nel mercato urbano, rappresentando un passo importante per la mobilità sostenibile. L’auto è stata presentata ufficialmente e mira a offrire un’opzione più accessibile per gli spostamenti quotidiani nelle città. La sua introduzione si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle soluzioni di trasporto ecologiche e pratiche. Per ora, si conoscono i dettagli principali del modello e le sue caratteristiche tecniche.

Un debutto atteso che segna un passo importante verso una mobilità sempre più sostenibile e accessibile. Un nuovo modello compatto, pensato per la vita urbana ma capace di sorprendere anche fuori città, si prepara a conquistare il pubblico con tecnologia avanzata, autonomia competitiva e un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Kia EV2: l'elettrica compatta pensata per la cittàCon la EV2 si completa la gamma 100% elettrica di Kia: ora sono presidiati tutti i segmenti, dai piccoli B-Suv fino a quelli più grandi con la EV9,... Nuova Cupra Born, tecnologia e autonomia fino a 600 km per la compatta elettrica – FOTO‹ › 1 / 5 cupra born ‹ › 2 / 5 cupra born ‹ › 3 / 5 cupra born ‹ › 4 / 5 cupra born ‹ › 5 / 5 cupra born Milano, Corso Como.