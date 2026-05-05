Nel settore aerospaziale europeo, esistono aziende meno conosciute che svolgono un ruolo fondamentale nelle filiere del comparto. Queste imprese, spesso invisibili all’occhio pubblico, contribuiscono alla solidità e alla continuità dell’industria aerospaziale sul continente. La loro presenza rappresenta un elemento chiave nella costruzione di una maggiore autonomia tecnologica e produttiva dell’Europa in questo settore strategico.

Nelle filiere aerospaziali europee esiste una categoria di imprese che raramente occupa il centro del dibattito pubblico, ma che determina in modo crescente la resilienza industriale del continente. Sono aziende specializzate in sistemi di attuazione, avionica, materiali avanzati, servizi di manutenzione e componentistica ad alta complessità. Non producono necessariamente la piattaforma finale, ma ne garantiscono l’operatività, la certificazione e l’evoluzione tecnologica. Per lungo tempo queste realtà, prevalentemente mid-cap e Pmi, sono state lette esclusivamente come fornitori. Oggi, in una fase di aumento della spesa militare e di forte pressione sulle supply chain, iniziano a essere considerate per ciò che realmente sono: nodi critici di una catena del valore la cui rilevanza è squisitamente politica, oltre che economica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli asset invisibili dell’aerospazio europeo. Ecco la nuova frontiera della sovranità industriale

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