Il futuro dell’Olio Evo è il tema di OlivitalyMed 2026 al Castello di Rocca Cilento
Si terrà al Castello di Rocca Cilento nel 2026 l’evento dedicato all’olio extravergine di oliva. Il tema scelto è “Il futuro dell’Olio Evo” e si concentrerà sulle nuove modalità di narrazione del prodotto. L’appuntamento coinvolge diverse generazioni e territori, mettendo in evidenza come l’olio rappresenti un patrimonio di persone e tradizioni. Durante l’evento saranno presentate iniziative e progetti legati alla promozione e alla tutela dell’olio extravergine di oliva.
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