Il futuro delle Isole Tremiti | Fallucchi incontra l’Ammiraglio De Carolis

La senatrice Anna Maria Fallucchi ha annunciato di continuare a seguire con attenzione le questioni legate alle Isole Tremiti e ai collegamenti con la costa pugliese. Recentemente, ha incontrato l’Ammiraglio De Carolis per discutere dello stato attuale e delle prospettive future dell’arcipelago. La sua attività istituzionale nel settore resta attiva, con l’obiettivo di mantenere un dialogo costante su queste tematiche.

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“La mia attività istituzionale sul tema delle Isole Tremiti e del rapporto con la costa pugliese prosegue con determinazione e attenzione costante. Questa mattina ho incontrato l’Ammiraglio De Carolis del Comando regionale della Guardia Costiera perché ritengo che il compito di chi rappresenta un territorio non possa esaurirsi nella presentazione di una interrogazione parlamentare o nella semplice segnalazione di una criticità. Le questioni che riguardano le comunità vanno seguite nel tempo, con senso delle istituzioni, presenza concreta e confronto continuo con tutti gli enti competenti. È questo il modo in cui intendo portare avanti il mio impegno per la Puglia e per il Gargano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il futuro delle Isole Tremiti: Fallucchi incontra l’Ammiraglio De Carolis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fallucchi vuole riportare a Manfredonia la giurisdizione marittima delle TremitiLa senatrice dei Fratelli Anna Maria Fallucchi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti... Peschici e Isole Tremiti nella top 30 delle località più gettonate onlineNella classifica delle trenta località italiane con meno di 5mila abitanti più ricercate online ci sono anche due destinazioni turistiche della...