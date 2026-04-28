Fallucchi vuole riportare a Manfredonia la giurisdizione marittima delle Tremiti

La senatrice dei Fratelli ha presentato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere una revisione dell’attuale assetto amministrativo riguardante la giurisdizione marittima delle Isole Tremiti. La richiesta mira a riportare a Manfredonia la competenza sulle aree marittime dell'arcipelago. La questione riguarda l’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità legate alla gestione delle acque e delle operazioni marittime nelle Tremiti.

La senatrice dei Fratelli Anna Maria Fallucchi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere una revisione dell’attuale assetto amministrativo relativo alla giurisdizione marittima delle Isole Tremiti.L’iniziativa nasce dalle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate La Regione investe sui collegamenti estivi Manfredonia-Tremiti: 500mila per tre corse a settimanaLa Regione Puglia rafforza i collegamenti marittimi tra la costa garganica e le Isole Tremiti. Anche nel 2026 torna il collegamento Manfredonia-Isole TremitiCollegamento Manfredonia–Isole Tremiti, Piemontese: “La Regione Puglia investe 500 mila euro per l’estate 2026”.