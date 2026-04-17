Peschici e Isole Tremiti nella top 30 delle località più gettonate online

Due località della provincia di Foggia rientrano nella classifica delle trenta mete italiane con meno di 5.000 abitanti più cercate online. Si tratta di Peschici, nota come la perla del Gargano, e delle Isole Tremiti, un arcipelago situato nell’Adriatico. La lista prende in considerazione le ricerche effettuate su internet, evidenziando l’interesse verso queste destinazioni turistiche. Entrambe le località si trovano tra le mete più popolari in questa categoria.

Nella classifica delle trenta località italiane con meno di 5mila abitanti più ricercate online ci sono anche due destinazioni turistiche della provincia di Foggia: si tratta di Peschici, la perla del Gargano, e delle Isole Tremiti, arcipelago gioiello dell’adriatico.A stilare la speciale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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