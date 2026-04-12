Maremma | tra pesca e nautica il modello del Porto sostenibile

A Marina di Grosseto si è svolta la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, un evento che ha messo in evidenza il rapporto tra le attività economiche locali, come la pesca e la nautica, e la tutela degli ambienti costieri. La manifestazione ha coinvolto operatori, cittadini e rappresentanti istituzionali, offrendo uno sguardo sulla gestione sostenibile del porto e sulle iniziative legate alla salvaguardia del mare.

A Marina di Grosseto, la celebrazione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara mette al centro il legame tra l’economia del territorio e la tutela degli ecosistemi costieri. L’iniziativa, legata alla ricorrenza istituita nel 2017 con l’introduzione del nuovo Codice della Nautica, trova nel Porto della Maremma un protagonista capace di trasformare la tradizione dei pescatori e le moderne rotte della nautica da diporto in un modello di gestione sostenibile per l’intera area. Tra eredità storica e motori dell’economia locale. Il mare non è soltanto uno scenario naturale per la costa toscana, ma un elemento che ha forgiato l’identità stessa delle popolazioni locali attraverso i secoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maremma: tra pesca e nautica, il modello del Porto sostenibile Pescare Show: motori, nautica e pesca sportiva in vetrina alla Fiera di RiminiRimini si trasforma per tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, nella capitale italiana della pesca sportiva, della nautica da diporto e dell’outdoor con... Leggi anche: Pesca sostenibile, riciclo e giuste pratiche: al via il tavolo tecnico di sensibilizzazione