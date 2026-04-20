E1 Series al Lago di Como | LeBron e Nadal sfidano il futuro elettrico

Il Lago di Como si appresta ad accogliere un evento internazionale sabato 25 aprile, quando le acque di Villa d’Este ospiteranno una gara della E1 Series. La manifestazione coinvolge piloti di auto elettriche provenienti da diversi paesi e rappresenta una sfida tra tecnologia e sport. Tra i partecipanti ci saranno anche atleti noti in ambito sportivo, che si confronteranno in questa competizione sul lago.

Il Lago di Como si prepara a ospitare una sfida tecnologica e sportiva di portata globale sabato prossimo, 25 aprile, quando le acque di Villa d’Este diventeranno il palcoscenico della E1 Series. Tra le 11:00 e le 18:00, dieci team guidati da celebrità internazionali si sfideranno in una competizione di racing elettrico ad alta velocità, segnando il ritorno del campionato di barche 100% elettriche tra i paesaggi alpini della Lombardia. Innovazione sostenibile e prestigio internazionale tra le Alpi. L’evento rappresenta un caso unico nel calendario della serie, configurandosi come l’unica gara della stagione che si svolge in acque dolci invece che in ambiente marino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - E1 Series al Lago di Como: LeBron e Nadal sfidano il futuro elettrico Notizie correlate Rafa Nadal e Will Smith sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acquaQuesto sabato 25 aprile, dalle 11 alle 18, scopri l’eleganza della E1 Series sul Lago di Como, dove le gare di livello mondiale incontrano le acque... Will Smith e Rafa Nadal sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acquaSabato prossimo 25 aprile, dalle 11 alle 18, si potrà scoprire e ammirare l’eleganza della E1 Series sul Lago di Como, dove le gare di livello... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: E1 Lake Como GP 2026, tutto il programma della gara mondiale; Will Smith e Rafa Nadal sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acqua; Rafa Nadal e Will Smith sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acqua; RAI RADIO 1 * RADIO DI BORDO - 18/04(10.05) : NAVE ITALIA 2026 AVVIA LA CAMPAGNA DALLA SPEZIA, IL BRIGANTINO ACCOGLIE PROGETTI EDUCATIVI / E1 SERIES ARRIVA SUL LAGO DI COMO CON LE BARCHE ELETTRICHE (VEDI-SEGUI. Will Smith e Rafa Nadal sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acquaL’E1 fa il suo ritorno nello splendido scenario del Lago di Como. Il campionato di barche da corsa 100% elettriche torneranno a solcare le acque di uno dei laghi più iconici al mondo. Non perderti ... leccotoday.it Nadal e Will Smith sul lago di Como a Cernobbio: le star del campionato E1, il Gp delle barche elettricheCernobbio (Como) – Fine settimana all’insegna del glamour sul lago di Como dove a tifare per i loro team sono arrivate due stelle del calibro di Rafa Nadal e Will Smith, ospiti d’onore della prima ... ilgiorno.it SEI DI COMO SE..È mai esistito il mostro del Lago di Como. il Lariosauro Se ci riferiamo ai resti fossili trovati a Perledo nella prima metà dell'800 e appartenuti a un rettile acquatico della famiglia dei notosauri, probabilmente la risposta è sì. Ma non sono cert - facebook.com facebook