Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli si prepara a disputare la finale playoff di Eccellenza dopo aver ottenuto un pareggio che gli consente di accedere alla fase decisiva della competizione. La squadra ha superato il turno e ora si trova a un passo dalla promozione, in attesa di conoscere il nome dell’avversario che affronterà nella partita conclusiva. La finale si giocherà nelle prossime settimane.

Sarà finale playoff di Eccellenza per il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli. Grazie al pareggio casalingo a reti bianche (mantenuto anche nei tempi supplementari) contro il Fratta Terme, i giallorossi hanno passato il turno grazie al migliore piazzamento in classifica e, domenica prossima, disputeranno la storica finale sul campo dell’ Ars et Labor Ferrara. Grande gioia anche in casa Castenaso: il team di Nicola Galletti si è infatti aggiudicato 2-1 il playout andato in scena in casa del Faenza e ha così centrato la salvezza. I tempi regolamentari si sono chiusi 1-1 (gol di Sansonetti) e, a fissare il punteggio, ci ha pensato un calcio di rigore di Boschi nel primo tempo supplementare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Fossatone vola in finale playoff

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