Eccellenza e Promozione | giornata di playoff e playout Chance per il Medicina Fossatone Castenaso a Faenza con i brividi Il Valsetta sogna la finalissima

Oggi alle 16,30 parte la fase finale dei campionati di Eccellenza e Promozione, con incontri che determinano promozioni e retrocessioni. La squadra di Medicina Fossatone affronta una partita decisiva in questa giornata di playoff e playout, mentre Castenaso si presenta a Faenza con tensione e incertezza. Contestualmente, il Valsetta spera di raggiungere la finale, in un torneo ricco di sfide importanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui