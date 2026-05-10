Eccellenza e Promozione | giornata di playoff e playout Chance per il Medicina Fossatone Castenaso a Faenza con i brividi Il Valsetta sogna la finalissima
Oggi alle 16,30 parte la fase finale dei campionati di Eccellenza e Promozione, con incontri che determinano promozioni e retrocessioni. La squadra di Medicina Fossatone affronta una partita decisiva in questa giornata di playoff e playout, mentre Castenaso si presenta a Faenza con tensione e incertezza. Contestualmente, il Valsetta spera di raggiungere la finale, in un torneo ricco di sfide importanti.
Prende il via oggi, alle 16,30, la cosiddetta ‘post-season’ dei campionati di Eccellenza e Promozione. Partendo dall’Eccellenza, sono due le nostre portacolori ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, che ha chiuso il girone B al terzo posto, è atteso dalla semifinale playoff contro il Fratta Terme: al ‘Bambi’ di Medicina, i giallorossi potranno contare su due risultati su tre e, in caso di passaggio del turno, accederanno alla finale di girone in programma domenica prossima contro la vincente tra Ars et Labor Ferrara (ex Spal) e Young Santarcangelo. Obiettivo diametralmente opposto, invece, per il Castenaso che, dopo un avvio di stagione di buona fattura, si è via via spento fino alla quartultima posizione finale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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