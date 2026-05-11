Il Formigine in dieci va ko Dopo otto anni retrocede

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di Formigine ha subito una sconfitta contro il Campagnola, conclusa con il punteggio di 2-1. La partita si è giocata sul campo di casa e ha visto i padroni di casa perdere dopo aver lottato per tutta la gara. Questa sconfitta ha comportato il ritorno in una categoria inferiore dopo otto anni. La formazione di partenza di Formigine era composta da Boye, Marverti, Barbetta, De Pietri, Cristiani, Maletti, Sghinolfi, Waddi, Stanco e Ferrara S., con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo.

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formigine 1 campagnola 2 FORMIGINE: Boye, Marverti, Barbetta, De Pietri (10’st Baldari), Cristiani, Maletti, Sghinolfi, Waddi (46’st Napoli), Stanco, Ferrara S., Ferrara P. (39’st Rovatti). A disp. Carella, Ricci, Artiaco, Nocetti, Onfiani, Roncaglia. All. Cavalli. CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli, Setti, Previato (39’st Camillo), Truzzi, Marzi (16’st Gutu), Angelillis, Barilli, Margotta (42’st Esposito), Rivi (42’pt Montanari), Catellani. A disp. Vioni, Lo Porto, Aurea, Zanfardino, Morini. All. Manfredini. Arbitro: Biandronni di Forlì Reti: 15’ Rivi, 27’st Stanco, 35’st Gutu Note: espulsi al 25’st Marverti per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Marverti, Previato Sbagliare è umano, perseverare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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