Pestò un senzatetto che morì due anni dopo tribunale lo condanna a dieci anni e otto mesi

Il tribunale di Genova ha condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere Giovanni Meduri, di 60 anni, per aver aggredito un senzatetto di 49 anni di nazionalità indiana, morto due anni dopo l'incidente. La sentenza è stata pronunciata con rito abbreviato e riguarda il decesso di Harjit Singh.

Il tribunale di Genova ha condannato con rito abbreviato Giovanni Meduri, 60 anni, a 10 anni e 8 mesi di reclusione per la morte del clochard Harjit Singh, 49 anni, di nazionalità indiana, avvenuta nel 2024. Secondo la giudice Carla Pastorini esiste un nesso diretto tra il pestaggio subito dalla vittima nel luglio del 2022 e il decesso avvenuto due anni dopo. Per quell’aggressione Meduri, assistito dall'avvocato Cristiano Mancuso, era già stato condannato a cinque anni di reclusione per lesioni aggravate. L’episodio era avvenuto in piazza Marconi, nel quartiere genovese di Marassi. Secondo quanto ricostruito, Singh aveva lanciato un oggetto contro Meduri che aveva reagito colpendolo con calci e pugni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

