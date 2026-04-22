Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier League

Il Leicester si trova ora in League One, la terza divisione del calcio inglese, dopo aver concluso la stagione con un pareggio che ha sancito la retrocessione. È la seconda volta consecutiva che la squadra scende di categoria, nonostante all'inizio dell’anno fosse considerata una delle favorite per la promozione. Dieci anni dopo la vittoria in Premier League, la squadra affronta un momento difficile che ha portato a questa nuova divisione.

Dopo l'ultimo pareggio il Leicester è sceso in League One, la terza divisione del calcio inglese. È la seconda retrocessione consecutiva, ma ad inizio campionato erano i favoriti per la promozione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier, oggi retrocede in terza serieIn un’altra vita, il 2 maggio a Leicester ci sarebbero stati i festeggiamenti: tra pochi giorni infatti saranno passati esattamente dieci anni da una... Il Leicester vicino alla retrocessione in Terza Divisione: dal trionfo in Premier al rischio League OneDalla storica vittoria in Premier League al rischio retrocessione in League One (Terza Divisione): il Leicester vede sfumare il ricorso contro la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Leicester retrocede in League One a dieci anni dal trionfo in Premier League con Ranieri; Dramma Leicester: 10 anni fa vinceva la Premier e ora retrocede in terza serie; Incubo Leicester, è retrocesso in League One 10 anni dopo la vittoria della Premier League; Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier League. Fine della favola, il Leicester retrocede in League One: i tifosi non ci credonoA pochi giorni dal decennale della vittoria della Premier League, le Foxes scendono ufficialmente in terza categoria. sportal.it Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League OneDieci anni fa, il Leicester City era riuscito in una delle imprese più incredibili nella storia dello sport: vincere la Premier League da outsider. tuttomercatoweb.com Il 2 maggio 2016 raggiungevano la gloria eterna, poche ore fa sono caduti nel baratro più profondo. Del Leicester delle meraviglie che ha conquistato la Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri non c'è definitivamente più nulla: il pareggio contro l'Hul - facebook.com facebook La classifica di Premier League: Chelsea battuto 3-0 dal Brighton, ora è settimo #SkySport #SkyPremier x.com