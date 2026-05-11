Il Follonica si congeda senza regalare sorrisi Il Casciavola si prende il match velocemente

La Pallavolo Follonica ha perso l’ultima partita del girone B di serie C in casa contro Casciavola, con i parziali di 15-25, 21-25 e 18-25. La squadra ha concluso il campionato con una sconfitta e ha annunciato che il coach Rossano Rossi non guiderà più il gruppo nella prossima stagione. La partita si è conclusa senza regali, con Casciavola che ha dominato fin dall’inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sconfitta casalinga e saluti a coach Rossano Rossi per la Pallavolo Follonica che nell’ultimo match del girone B di serie C cede 3-0 in casa contro Casciavola (15-25, 21-25, 18-25) e saluta il coach che non sarà l’allenatore del prossimo anno. Casciavola parte meglio delle follonichesi nel primo set andando sul 9-16 grazie a difesa e muro importanti. Follonica non attacca come dovrebbe e le ospiti ringraziano. Primo set combattuto con scambi molto lunghi, Casciavola però cambia marcia e lascia sul posto le ragazze di Rossano Rossi allungando sul 14-24 non consentendo più alle padrone di casa di fare punti. Secondo set più equilibrato e combattuto in avvio con le ospiti avanti 11-12, ma con Follonica a inseguire.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Follonica si congeda senza regalare sorrisi. Il Casciavola si prende il match velocemente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bitonto si prende il big match. Niente da fare per FalconaraBITONTO BITONTO: Torma, Diana Santos, Ghilardi, Bruna Marcon, Lucileia; Grieco, Cenedese, Nicoletti, De Vincenzo, Buquicchio, Mitolo, Coda. WWE: Jacob Fatu attacca Roman Reigns a Raw e si prende il match per BacklashFinale infuocato nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Jacob Fatu ha mandato un messaggio chiarissimo a Roman Reigns, chiudendo lo show con un attacco... Si parla di: Il Follonica si congeda senza regalare sorrisi. Il Casciavola si prende il match velocemente; C femminile: l’Invictavolleyball finisce il campionato in casa del Bisonte Volley Firenze con la speranza di giocare i play out.