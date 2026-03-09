Bitonto si prende il big match Niente da fare per Falconara

Bitonto si aggiudica il big match contro Falconara, senza lasciare spazio a dubbi. La formazione di casa ha schierato Torma, Diana Santos, Ghilardi, Bruna Marcon, Lucileia, Grieco, Cenedese, Nicoletti, De Vincenzo, Buquicchio, Mitolo e Coda. La partita si è conclusa con il risultato che premia le giocatrici di Bitonto, lasciando Falconara senza possibilità di recupero.

BITONTO BITONTO: Torma, Diana Santos, Ghilardi, Bruna Marcon, Lucileia; Grieco, Cenedese, Nicoletti, De Vincenzo, Buquicchio, Mitolo, Coda. All. Guarino. OKASA: Carturan, Pereira, Loth, Balardin, Colucci; Pesaresi, Taina Santos, Kondo, Gregori, Scoponi, Ciccalè, Bordacchini. All. Domenichetti. Arbitri: Moro (Latina), Minardi (Cosenza), Conti (Ancona); crono: Errico (Ancona). Reti: 2'28'' Cenedese; 5'40'' st autogol Loth. Note: ammonita Colucci. Il Bitonto fa suo il big match di serie A di futsal femminile, disputato (eccezionalmente) nelle Marche per l'inversione del campo, e supera dunque a casa sua un positivo Okasa Falconara: 2-0, il punteggio finale.