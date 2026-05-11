Il focus della Ssc Napoli sul Bologna prossimi avversari in campionato

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna nel prossimo turno di campionato. La squadra di Antonio Conte si sta concentrando sulla partita che si giocherà al Maradona, con particolare attenzione alla squadra di Italiano. La sfida si disputerà nel posticipo della 36esima giornata, e il club sta analizzando da vicino gli aspetti tecnici e tattici degli avversari in vista dell'incontro.

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Il Napoli di Antonio Conte affronta il Bologna di Italiano nel posticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A. Sono 76 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoll: bilancio di 40 affermazioni azzurre (l’ultima 3-0, Serie A 202425), 23 pareggi (l’ultimo 1-1, Serie A 201112) e 13 vittorle del Bologna (l’ultima 0-2, Serie A 202324).Napoli senza reti subite da 213'. L’ultima marcatura subita da Basic al 57' il 18 aprile 2026 (Napoli-Lazio 0-2, Serie A). Solo Inter (1797') e Roma (1409') hanno trascorso più tempo in vantaggio del Napoli (1387') nella Serie A 202526.Solo Inter (24) e Genoa (16) realizzano più reti su palla inattiva del Napoli (15) nella Serie A 202526.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il focus della Ssc Napoli sul Bologna, prossimi avversari in campionato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il focus della Ssc Napoli sul Lecce, prossimi avversari in campionatoIl Napoli mette nel mirino il Lecce di Eusebio Di Francesco, prossimo avversario al Maradona. Il focus della Ssc Napoli sul Cagliari, prossimi avversari in campionatoIl Napoli mette nel mirino il Cagliari di Pisacane, prossimi avversari in campionato. Argomenti più discussi: FOCUS DI NAPOLI-BOLOGNA: SONO 76 I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE; Ssc Napoli e Ail insieme per un nuovo progetto di responsabilità sociale; IN 4 NEL MIRINO - Dal campetto di Maddaloni al sogno Napoli: i baby talenti dell’Academy Real nel mirino degli azzurri; Napoli, ecco il nuovo drop della Linea Admin: Contini con una maglia dedicata a De Laurentiis. Match Preview: focus di Napoli-Bologna x.com Focus della Ssc Napoli sulla Cremonese, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Gli azzurri studiano la squadra di mister Giampaolo. Il Napoli affronta al Maradona la Cremonese di Giampaolo, anticipo della 34esima giornata di ... forzazzurri.net