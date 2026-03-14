Il focus della Ssc Napoli sul Lecce prossimi avversari in campionato

Il Napoli sta analizzando attentamente il Lecce di Eusebio Di Francesco, i prossimi avversari in campionato. La squadra azzurra si sta preparando per la sfida al Maradona, studiando le caratteristiche e le strategie degli avversari. La concentrazione è alta, e i tecnici stanno valutando ogni dettaglio prima dell’incontro. La partita rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le formazioni.

Il Napoli mette nel mirino il Lecce di Eusebio Di Francesco, prossimo avversario al Maradona. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli sono 19: bilancio di 11 successi azzurri (ultimo 1-0, Serie A 202526), 6 i pareggi (ultimo 0-0, Serie A 202324) e 2 vittorie salentine (ultima 2-3, Serie A 201920).Lecce senza gol a Napoli da 239': ultima rete firmata da Colombo al 31' di Napoli-Lecce 1-1 del 31 agosto 2022. Napoli reduce da 10 gare ufficiali consecutive senza porta inviolata, con un totale di 17 gol al passivo. UItimo clean-sheet in Napoli-Sassuolo 1-0 del 17 gennaio 2026 in Serie A.Napoli squadra della Serie A 202526 che ha concesso più rigori agli avversari (8). 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il focus della Ssc Napoli sul Lecce, prossimi avversari in campionato Articoli correlati Il focus della Ssc Napoli sul Verona, prossimi avversari in campionatoSono 43 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli, con un bilancio che presenta 26 vittorie azzurre (l’ultima, 2-0 nella Serie A 2024/25),... Il focus della Ssc Napoli sul Parma, prossimi avversari in campionatoSono 25 i precedenti ufficiali tra le due squadre al Maradona, con bilancio di 14 vittorie del Napoli (l’ultima per 2-1 nella Serie A 2024/25), 6... Tutti gli aggiornamenti su Ssc Napoli Temi più discussi: Guerra nel Golfo, come l’industria del turismo sta riprogrammando l’offerta: il focus alla Bmt Napoli; Napoli, morto Pasquale Fiore: storico secondo portiere azzurro degli anni '70; Nicola Rizzoli all’Università Parthenope: Ho iniziato a fare l’arbitro perché odiavo la figura degli arbitri; Domenico Caliendo, ai funerali presente anche Pasquale Mazzocchi. Il focus della Ssc Napoli sul Lecce, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Gli azzurri studiano la squadra di Di Francesco prossimi aversari al Maradona. Il Napoli mette nel mirino il Lecce di Eusebio Di Francesco, prossimo ... forzazzurri.net Il focus della Ssc Napoli sui granata, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Il Napoli studia i granata del nuovo tecnico D'Aversa. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il prossimo avversario in campionato, il Torino con il ... forzazzurri.net SSC Napoli - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis, la SSC Napoli e la Filmauro partecipano commossi al dolore che ha colpito la collega Simona per la scomparsa del caro papà, prof.Antonio Campanella. x.com