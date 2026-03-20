Il focus della Ssc Napoli sul Cagliari prossimi avversari in campionato

Il Napoli si sta concentrando sulla prossima partita contro il Cagliari, squadra guidata da Pisacane. La società partenopea ha analizzato attentamente gli aspetti tecnici e tattici degli avversari, preparando la squadra per affrontare la sfida in programma. La squadra rossoblù sta preparando la gara, mentre il Napoli si sta concentrando sulle strategie per affrontare i sardi nel prossimo incontro di campionato.

Il Napoli mette nel mirino il Cagliari di Pisacane, prossimi avversari in campionato. Sono 44 i confronti ufficiali in Sardegna: bilancio di 9 successi del Cagliari (ultimo 2-0, Serie A 200809). 22 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 202324) e 13 vittorie del Napoli (ultima 0-4, Serie A 202425).I sardi non battono il Napoli in casa dal 19 aprile 2009 (2-0 con reti di Jeda e Lazzari, Serie A). Da allora si contano 14 sfide, con score di 5 pareggi e 9 affermazioni del Napoli.Nelle ultime 11 sfide in Sardegna, Napoli sempre in rete con 27 marcature totali (ultimo stop il 23102011, 0-0 in Serie A). Cagliari reduce da 6 turni senza successi: ultima vittoria il 31 gennaio (Cagliari-Verona 4-0). 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il focus della Ssc Napoli sul Cagliari, prossimi avversari in campionato Articoli correlati Il focus della Ssc Napoli sul Verona, prossimi avversari in campionatoSono 43 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli, con un bilancio che presenta 26 vittorie azzurre (l’ultima, 2-0 nella Serie A 2024/25),... Il focus della Ssc Napoli sul Parma, prossimi avversari in campionatoSono 25 i precedenti ufficiali tra le due squadre al Maradona, con bilancio di 14 vittorie del Napoli (l’ultima per 2-1 nella Serie A 2024/25), 6... Benfica-Napoli 2-0: gol e highlights | Champions League Contenuti utili per approfondire Ssc Napoli Temi più discussi: FOCUS – Lotta Champions, Napoli a -1 dal Milan: e il Como mette nei guai la Roma; VIDEO. Beukema a Radio CRC: Sogno la Nazionale, ma il mio focus è tutto sul Napoli; Ass. Cosenza: Terminato vertice con la FIGC. Napoli in corsa per ospitare EURO 2032; Napassione su RaiPlay: il documentario sul tifo del SSC Napoli con le voci di Stefano De Martino e Renzo Arbore. Il focus della Ssc Napoli sul Lecce, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Gli azzurri studiano la squadra di Di Francesco prossimi aversari al Maradona. Il Napoli mette nel mirino il Lecce di Eusebio Di Francesco, prossimo ... forzazzurri.net Il focus della Ssc Napoli sui granata, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Il Napoli studia i granata del nuovo tecnico D'Aversa. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il prossimo avversario in campionato, il Torino con il ... forzazzurri.net SSC Napoli, spunta il patto dello spogliatoio per il finale di stagione! GUARDATE https://bit.ly/4sWkMkS - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alla famiglia del @Como_1907 in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. x.com