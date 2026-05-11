Il Fiume di Jane inonda il Parco Vita di Ponte San Nicolò | arte e condivisione contro lo stigma sociale

Nel Parco Vita di Ponte San Nicolò si è svolta una manifestazione che ha coinvolto numerosi partecipanti. L’evento ha visto la presenza di artisti e cittadini che hanno condiviso versi e pensieri, creando un’atmosfera di confronto e ascolto. La giornata ha preso il nome di “Il Fiume di Jane” ed è stata dedicata alla promozione della cultura e alla sensibilizzazione su temi sociali, con l’obiettivo di favorire l’inclusione.

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