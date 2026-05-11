Il Fiume di Jane inonda il Parco Vita di Ponte San Nicolò | arte e condivisione contro lo stigma sociale

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Parco Vita di Ponte San Nicolò si è svolta una manifestazione che ha coinvolto numerosi partecipanti. L’evento ha visto la presenza di artisti e cittadini che hanno condiviso versi e pensieri, creando un’atmosfera di confronto e ascolto. La giornata ha preso il nome di “Il Fiume di Jane” ed è stata dedicata alla promozione della cultura e alla sensibilizzazione su temi sociali, con l’obiettivo di favorire l’inclusione.

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Un’onda di partecipazione, versi e riflessioni ha attraversato ieri il Parco Vita, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto. L’associazione "I Fiumi di Jane" ha dato vita a un percorso artistico ed esistenziale profondo, coinvolgendo la cittadinanza in un’esperienza di "umanizzazione".🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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