Accordo tra Europol e Ecuador per fermare il fiume di cocaina che dai porti sudamericani inonda l’Europa

Un rapporto dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) indica che il 30% della cocaina, sequestrata dalle forze dell’ordine all’interno di container, era stata caricata nei porti dell’Ecuador. Nel 2024, la polizia ha messo le mani su 300 tonnellate di “neve”, stimando però che si potrebbe trattare solo di un quarto del totale rispetto alla sostanza stupefacente destinata a Stati Uniti ed Europa. Attualmente, il Paese sudamericano è il terzo in classifica per quantità di sostanza sequestrata, dopo Colombia e Stati Uniti. In questo contesto, uno scambio di informazioni tra organi investigativi europei e sudamericani appare fondamentale. Ed è questo uno degli aspetti che è contenuto nella proposta di accordo tra Ecuador ed Europol: relatore è stato l’eurodeputato Giuseppe Antoci (M5S). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

All'Aja ambasciatore Massari incontra vertici Europol e personale italianoNel corso di una visita di cortesia presso la sede di Europol a L'Aja, l'Ambasciatore d'Italia nei Paesi Bassi, Augusto Massari, ha incontrato i vertici dell'Agenzia e il personale italiano in servizi ... ansa.it

UE, ANTOCI (M5S): CON ACCORDO EUROPOL-ECUADOR DURO COLPO A CARTELLI DROGARoma, 24 feb - La lotta alle mafie diventa oggi una priorità europea grazie all’accordo Europol-Ecuador votato dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo. L’E ... 9colonne.it

Il contrasto alle rotte della droga dal Sud America entra nel negoziato politico sul nuovo accordo di cooperazione tra l'Agenzia Europol dell'Unione europea e l'Ecuador. - facebook.com facebook