Il Fisco piomba sulle pensioni | prelievo forzoso ad agosto

A partire da agosto, il Fisco ha annunciato un prelievo forzoso sulle pensioni. La misura interessa principalmente chi riceve anche altri redditi, come stipendi da lavoro dipendente o entrate da affitti. La situazione coinvolge pensionati che si trovano a dover affrontare trattenute fiscali aggiuntive, creando una novità nel panorama delle trattenute pensionistiche. La misura è stata comunicata ufficialmente e riguarda le prossime scadenze di pagamento.

Da agosto molti pensionati vedranno sul cedolino della pensione il conguaglio Irpef calcolato dall’Inps per conto dell’Agenzia delle Entrate. Mentre alcuni riceveranno un aumento grazie a eventuali rimborsi, altri subiranno trattenute perché hanno pagato meno tasse di quanto dovuto. Il problema riguarda soprattutto chi ha redditi oltre alla pensione (lavoro dipendente, affitti, ecc.), ovvero chi possiede una doppia Certificazione Unica. L’Inps, agendo come sostituto d’imposta, trattiene l’Irpef basandosi solo sul reddito da pensione che conosce. Non tiene conto degli altri redditi, quindi applica spesso aliquote più basse rispetto a quelle dovute sul reddito complessivo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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