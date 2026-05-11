Il finto nipote colpisce ancora ma non riesce a farla franca | in due braccati dai carabinieri

Un uomo che si spaccia per il nipote ha colpito nuovamente, sottraendo denaro a una donna di oltre ottant’anni a Foggia. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato il soggetto, che era già noto alle autorità e accusato di aver commesso altri reati simili. La vicenda è ancora al centro delle indagini, mentre la donna ha riportato danni materiali, ma nessuna conseguenza fisica grave.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui