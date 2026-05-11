Il finto nipote colpisce ancora ma non riesce a farla franca | in due braccati dai carabinieri
Un uomo che si spaccia per il nipote ha colpito nuovamente, sottraendo denaro a una donna di oltre ottant’anni a Foggia. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato il soggetto, che era già noto alle autorità e accusato di aver commesso altri reati simili. La vicenda è ancora al centro delle indagini, mentre la donna ha riportato danni materiali, ma nessuna conseguenza fisica grave.
Il finto nipote colpisce ancora, intasca un bel gruzzoletto, ma non riesce a farla franca. L’ultima vittima è una donna ultraottantenne di Foggia. La sua, per fortuna, è una storia a lieto fine, grazie alla capacità investigativa dei carabinieri che hanno braccato i truffatori.Un giovanotto ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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