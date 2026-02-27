Sgurgola colpisce ancora la truffa del finto nipote | 88enne derubata dei propri gioielli

Nel pomeriggio di ieri, un'anziana di 88 anni è stata vittima di una truffa nel comune di Sgurgola, dove un investigatore ha riferito di un inganno ben studiato che le ha portato via alcuni dei suoi gioielli. L'episodio si inserisce in un quadro di continue azioni fraudolente ai danni di persone vulnerabili. La vicenda si svolge in un contesto di crescente attenzione verso questo tipo di episodi.

Non si ferma l'odioso fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili. Nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio, un nuovo episodio ha scosso la tranquillità del comune di Sgurgola, dove un'anziana di 88 anni è rimasta vittima di un raggiro ben orchestrato che le è costato circa 1.000 euro.