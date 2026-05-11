Cosa: Il figlio della tempesta, un intenso concerto-spettacolo che celebra i trent’anni di attività artistica della Compagnia della Fortezza all’interno del carcere. Dove e Quando: Presso gli spazi del Nuovo Teatro Ateneo, all’interno della Sapienza Università di Roma, mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 20.30. Perché: Per immergersi in uno straordinario progetto musicale-performativo che esplora il profondo legame tra parole, immagini e musiche originali, offrendo una potente riflessione sull’inclusione e sul riscatto. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento di straordinaria rilevanza etica ed estetica, pronto a trasformare gli spazi accademici in un crocevia di profonda riflessione sociale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il figlio della tempesta alla Sapienza di Roma

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