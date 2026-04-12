Il pianista Gabriele Strata si esibirà nell’Aula Magna della Sapienza il 14 aprile alle ore 20:30, interpretando composizioni di Franz Schubert. L’evento, annunciato dall’ateneo, vedrà il musicista eseguire il repertorio del compositore austriaco, noto per le sue sonate e lieder. L’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale dell’università, con ingresso gratuito e aperto al pubblico.

Il pianista Gabriele Strata porterà il repertorio di Franz Schubert nell’Aula Magna della Sapienza il 14 aprile alle ore 20:30. L’evento, parte del programma dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, vede il musicista padovano del 1999 impegnato in un programma composto da sonate e minuetti. La sostituzione avviene a seguito dell’indisponibilità di Alexander Lonquich, costretto a rinunciare alla propria prestazione per un problema di salute. Per Strata, che aveva già debuttato con la Iuc lo scorso maggio, si tratta di un impegno che segue una serie di traguardi internazionali decisivi. Il musicista ha infatti ottenuto un riconoscimento di rilievo al Concorso Fryderyk Chopin di Varsavia nel 2025, dove la critica internazionale ha sottolineato la limpidezza del suo pensiero interpretativo e la forza della sua personalità musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schubert alla Sapienza: il talento di Gabriele Strata conquista Roma

Leggi anche: Strata a Modena: Chopin e Schubert dal giovane vincitore di Rio

Firenze, Amici della Musica: Gabriele Strata alla Pergola e Miriam Prandi al NiccoliniDomenica 1° febbraio alle 19 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3), rara e particolare occasione di ascoltare Miriam Prandi in concerto non solo al...