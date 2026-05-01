Una coppia uruguaiana ha raccontato di aver pianificato di crescere un bambino in Uruguay, condividendo anche dettagli sulle occasioni di festa che organizzavano per il piccolo. La coppia ha spiegato di aver desiderato adottare e di aver avuto contatti con Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani durante questo percorso. Il loro racconto fornisce una prospettiva sui passaggi e le attività svolte nel processo di adozione e nella crescita del bambino.

Una coppia uruguaiana racconta di aver ospitato e cresciuto per almeno due anni il bambino poi adottato da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Secondo la loro versione, era stato creato con lui un legame forte, e le pratiche di adozione erano state già avviate, prima che il minore venisse assegnato alla coppia italiana. Nicole Minetti, il racconto della coppia uruguaiana Il bambino per due anni in un'altra famiglia L'adozione da parte di Nicole Minetti Nicole Minetti, il racconto della coppia uruguaiana Nuovi spunti emergono attorno al caso dell’adozione del bambino uruguaiano da parte di Nicole Minetti e dell’imprenditore Giuseppe Cipriani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nicole Minetti, parla la coppia che voleva crescere il bambino in Uruguay: "Gli facevamo anche le feste"

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