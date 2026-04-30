Il Fatto ha reso noto il contenuto di una sentenza riguardante l’adozione di un bambino in Uruguay, coinvolgendo Grazia Nicole Minetti. Secondo il documento, il bambino non sarebbe stato abbandonato alla nascita. La decisione giudiziaria si basa su un’analisi delle circostanze relative alla sua adozione e alle condizioni di abbandono. La sentenza, pubblicata di recente, chiarisce alcuni aspetti della vicenda legale.

Il bambino adottato da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani non sarebbe stato “abbandonato alla nascita”: i genitori biologici sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale in seguito a una causa intentata dalla coppia italiana. Lo rivela il Fatto Quotidiano, citando la sentenza del tribunale di Maldonado, in Uruguay, sull’adozione del minore, alla base dei motivi umanitari addotti per concedere la grazia all’ex consigliera regionale lombarda. Grazia a Nicole Minetti, le verifiche sull'adozione in Uruguay La sentenza del tribunale in Uruguay In Uruguay si muove la politica Grazia a Nicole Minetti, le...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia Nicole Minetti, il Fatto svela la sentenza sull'adozione in Uruguay: "Il bimbo non è stato abbandonato"

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