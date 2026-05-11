L'A.S.D. Durazzano Calcio ha annunciato la fine della collaborazione con lo staff tecnico guidato da Domenico Santonastaso. La società ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere il rapporto, senza specificare i motivi. La notizia arriva dopo un periodo di lavoro condiviso, mentre il club si prepara a iniziare un nuovo capitolo sportivo con il nuovo staff tecnico. La squadra si concentra ora sugli obiettivi futuri.

Tempo di lettura: 2 minuti L’A.S.D. Durazzano Calcio, comunica con dispiacere l’interruzione del rapporto con lo staff tecnico guidato da Domenico Santonastaso. “Una decisione figlia della programmazione di un nuovo capitolo della storia calcistica della nostra società giunta al termine dell’ottava stagione di attività. Il lavoro svolto da mister Santonastaso dal 10 Novembre 2025 e dal suo staff (Antonio Papa, Michele Sparaco e Saldamarco Salvatore) è stato senza dubbio importante per risalire la classifica in campionato che ci vedeva dopo 5 giornate al penultimo posto e con soli 4 punti. Nel tempo, in sintonia con la società si è anche riusciti a registrare un record importante quali le 12 vittorie consecutive.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Durazzano saluta Santonastaso, Di Nuzzo: “Pronti per un nuovo capitolo sportivo”

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