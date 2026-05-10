Morto il papà di Hansi Flick | dramma per il tecnico a poche ore dal Clasico ma siederà comunque sulla panchina del Barcellona
Nelle ore precedenti al Clasico contro il Real Madrid, il tecnico del Barcellona ha appreso della scomparsa del padre. Nonostante il dolore personale, ha deciso di sedersi in panchina e guidare la squadra durante la partita. La notizia ha suscitato molta attenzione tra tifosi e media, che hanno seguito con interesse le sue scelte e le reazioni in campo. La vicenda ha segnato profondamente il clima pre-gara.
Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Genoa, De Rossi esce allo scoperto sul suo futuro: «Non faccio promesse ma qui sto bene e vorrei portare il club in Europa. Ho parlato con Sucu» Pisa, Hiljemark si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Cremonese: «Difficile parlare dopo questa partita, giocare in 9 è stato complicato!» Fiorentina matematicamente salva, Vanoli: «Salvezza dedicata a Commisso.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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