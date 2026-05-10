Morto il papà di Hansi Flick | dramma per il tecnico a poche ore dal Clasico ma siederà comunque sulla panchina del Barcellona

Nelle ore precedenti al Clasico contro il Real Madrid, il tecnico del Barcellona ha appreso della scomparsa del padre. Nonostante il dolore personale, ha deciso di sedersi in panchina e guidare la squadra durante la partita. La notizia ha suscitato molta attenzione tra tifosi e media, che hanno seguito con interesse le sue scelte e le reazioni in campo. La vicenda ha segnato profondamente il clima pre-gara.

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