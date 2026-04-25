Telefonata a I Fatti Vostri | Avrei voluto chiamare la mia gatta Faccetta Nera | l'imbarazzo di Flavio Montrucchio
Durante la puntata di venerdì 24 aprile 2026 de I Fatti Vostri, una telespettatrice ha chiamato in diretta per condividere un pensiero riguardante il nome della sua gatta. Ha spiegato di aver desiderato chiamarla Faccetta Nera, ma ha aggiunto di non poterlo fare. La discussione ha suscitato un momento di imbarazzo tra i presenti in studio.
Nella puntata de I Fatti Vostri di venerdì 24 aprile 2026 arriva la telefonata di una telespettatrice: "Ho una gatta che avrei voluto chiamare Faccetta Nera ma non posso". L'imbarazzo di Flavio Montrucchio: "Meglio così".🔗 Leggi su Fanpage.it
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