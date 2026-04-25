Telefonata a I Fatti Vostri | Avrei voluto chiamare la mia gatta Faccetta Nera | l'imbarazzo di Flavio Montrucchio

Durante la puntata di venerdì 24 aprile 2026 de I Fatti Vostri, una telespettatrice ha chiamato in diretta per condividere un pensiero riguardante il nome della sua gatta. Ha spiegato di aver desiderato chiamarla Faccetta Nera, ma ha aggiunto di non poterlo fare. La discussione ha suscitato un momento di imbarazzo tra i presenti in studio.