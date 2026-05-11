L'Inter di Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo, puntando a superare anche Mourinho. La squadra ha come obiettivo di raggiungere risultati importanti, seguendo una strategia che si basa sulla volontà di lasciarsi alle spalle le esperienze passate. La presenza di un doppio per vincere si inserisce in questa ricerca di continuità, mentre il riferimento alle parole di Mourinho evidenzia un metodo di approccio che privilegia il presente.

La strada maestra l’ha indicata anni fa José Mourinho: "La prima regola per vincere è dimenticare il passato, quello che è stato. Quello è la storia". Il portoghese lo disse presentandosi all’Inter, nel 2008. Che la ricetta sia stata quella oppure no, l’intento è riuscito ed ora anche Cristian Chivu sta seguendo quelle orme. Ha vinto il campionato al primo tentativo, ha una finale di Coppa Italia da giocare mercoledì. A pochi giorni da un appuntamento importante, dunque, non ha certo gradito le dichiarazioni del vecchio mentore su “stelline“ fortunate che hanno aiutato a conquistare lo Scudetto. Non erano state carinerie nemmeno quelle...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il double per superare anche Mou. L’Inter di Chivu punta alla storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Inter, il titolo può attendere. Ora Chivu punta al Double

Cristian Chivu come Mourinho: l’Inter scopre un leader totale e punta al Doubledi Lorenzo VezzaroCristian Chivu trascina i nerazzurri verso lo scudetto e la finale di Coppa Italia: la metamorfosi del tecnico che ricorda lo...

Argomenti più discussi: Il film dello scudetto dell'Inter; Il Parma sconfitto a San Siro, l’Inter di Chivu conquista il ventunesimo scudetto; Chivu obiettivo Conte e Inzaghi | così l' Inter di Cristian punta al record di gol segnati; Turci: Non sorpreso da Chivu, scudetto meritato ESCLUSIVA.

[Romano] Alessandro Bastoni e il Barcellona NON hanno un accordo. reddit